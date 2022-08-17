Генсек НАТО закликав росію негайно вивести війська із ЗАЕС і допустити місію МАГАТЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС і допустити туди місію МАГАТЕ. Про це він заявив на брифінгу, передає УНН.
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“Захоплення росією Запорізької АЕС становить серйозну загрозу, підвищує ризик ядерної аварії і ставить під загрозу Україну, сусідні країни та міжнародне співтовариство. Закликаю росію терміново пропустити місію МАГАТЕ, і вивести з території ЗАЕС свої війська”, – заявив Столтенберг.
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15 серпня в Енергоатомі зазначили, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що російські загарбники зайняли центр резервного управління на Запорізькій АЕС.
Генеральний директор МАГАТЕ закликав дозволити його організації відвідати Запорізьку АЕС.
ООН готова підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із Києва, якщо росія та Україна погодяться.