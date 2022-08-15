ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС по согласию рф и Украины

Цитата

«В последние несколько дней были неоднократные комментарии со стороны различных российских официальных лиц, обвиняющих Секретариат Организации Объединенных Наций в том, что он либо отменил, либо заблокировал визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию», - сказал Дюжаррик.

Детали

Он уточнил, что во-первых, МАГАТЭ является специализированным учреждением, которое действует с полной независимостью при принятии решений о том, как выполнять свой конкретный мандат.

Во-вторых, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.

«В-третьих, находясь в тесном контакте с МАГАТЭ, Секретариат ООН пришел к выводу, что у него есть в Украине возможности логистики и безопасности, чтобы иметь возможность поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если Россия и Украина согласятся», - сообщил Дюжаррик.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ призвала разрешить его организации посетить Запорожскую АЭС.

Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на ЗАЭС до конца месяца.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.

российская федерация пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, находящейся в захваченном городе Энергодар.