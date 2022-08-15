ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС за згодою росії та України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. ООН готова підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із Києва, якщо росія та Україна погодяться. Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає УНН.
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«В останні кілька днів були неодноразові коментарі з боку різних російських офіційних осіб, які звинувачують Секретаріат Організації Об'єднаних Націй у тому, що він або скасував, або заблокував візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію», - сказав Дюжаррік.
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Він уточнив, що перше, МАГАТЕ є спеціалізованою установою, яка діє з повною незалежністю при прийнятті рішень про те, як виконувати свій конкретний мандат.
По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати чи скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.
«По-третє, перебуваючи в тісному контакті з МАГАТЕ, Секретаріат ООН дійшов висновку, що має в Україні можливості логістики та безпеки, щоб мати можливість підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС з Києва, якщо росія і Україна погодяться», – повідомив Дюжаррик.
Доповнення
Генеральний директор МАГАТЕ закликав дозволити його організації відвідати Запорізьку АЕС.
Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на ЗАЕС до кінця місяця.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеки Запорізької АЕС.
російська федерація намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар.