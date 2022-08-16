росіяни зайняли центр резервного управління Запорізької АЕС, ситуація складна - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Російські загарбники зайняли центр резервного управління на Запорізькій АЕС. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух та зазначив, що ситуація на ЗАЕС залишається напруженою, пише УНН.
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"Проблема в тому, що повністю реалізувати заходи щодо цивільного захисту населення дуже важко, адже частина території є окупованою. Ці істоти зайняли центр резервного управління. Але здійснювати управління мають наші енергетики, навіть при невеликих аваріях. Тому ситуація дійсно складна", - зазначив Старух, якого цитують в ОВА.
Деталі
Зокрема, як повідомив керівник Запорізької ОВА, наразі відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного зараження з урахуванням військової ситуації. Ситуація також перебуває на контролі центральної влади.
"Розуміючи, що таке аварія в Чорнобилі, нехтувати жодною загрозою не можна. Наразі радіаційна ситуація на АЕС стабільна. Норма не перевищує показників. Але все може змінитися у будь-який момент через безглузду діяльність окупанта", - прокоментував очільник регіону.
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Старух також розповів про евакуацію населення. Так, щоденно люди виїздять до Запоріжжя. Переважна більшість - із Запорізької та Херсонської областей. Через загрозу можливої аварії на АЕС багато евакуюються й з Енергодару.
Також, з його слів, опрацьовується й можлива евакуація у випадку відсутності газу.
Доповнення
15 серпня в Енергоатомі повідомили, періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ, починаючи з минулого тижня, спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.