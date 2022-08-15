Ядерний тероризм росії на ЗАЕС: ВР звернулася до ООН, ЄС та Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада підтримала постанову №7667 про звернення до ООН, ЄС, Європейської ради, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму росії на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВР.
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"(Депутати – ред.) звернулися від імені Верховної Ради України до ООН, ЄС, Європейської ради, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму рф на території ЗАЕС", – ідеться у повідомленні.
Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі повідомив, що зокрема ВР просить:
• ввести санкції проти Росатому та всіх його дочірніх підприємств;
• уряди країн звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав росії як члена агентства, а також позбавлення рф права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науковотехнічного обміну і міжнародних дослідницьких проектах, що проводяться під егідою агентства;
• ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії підтримати та вжити необхідних заходів для організації та направлення спільної безпекової місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням озброєних російських військових і техніки зі станції й усієї прилеглої території, зокрема міста Енергодар.
Доповнення
42 країни закликали росію негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під проводом МАГАТЕ та за участі військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та захищеності Запорізької АЕС.
російська федерація намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар.