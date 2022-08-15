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Ядерный терроризм россии на ЗАЭС: ВР обратилась к ООН, ЕС и Евросовету

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Верховная Рада поддержала постановление №7667 об обращении к ООН, ЕС, Европейскому совету, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ об осуждении акта ядерного терроризма россии на территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВР.

Ядерный терроризм россии на ЗАЭС: ВР обратилась к ООН, ЕС и Евросовету

Цитата

"(Депутаты – ред.) обратились от имени Верховной Рады Украины к ООН, ЕС, Европейскому совету, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ по осуждению акта ядерного терроризма рф на территории ЗАЭС", – говорится в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале сообщил, что в частности ВР просит:

• ввести санкции против Росатома и всех его дочерних предприятий;

• правительства стран обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ относительно приостановки действия привилегий и прав россии как члена агентства, а также лишения рф права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах технического сотрудничества, научно-технического обмена и международных исследовательских проектах, которые проводятся под эгидой агентства;

• ООН, Международное агентство по атомной энергии поддержать и принять необходимые меры для организации и направления совместной миссии безопасности ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом вооруженных российских военных и техники со станции и всей близлежащей территории, включая город Энергодар.

Дополнение

42 страны призвали россию немедленно вывести войска с территории Запорожской АЭС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС.

российская федерация пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, которая находится в захваченном городе Энергодар. 

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