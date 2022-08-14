42 країни закликали Росію негайно вивести війська з території Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Пресслужба делегації ЄС у Відні повідомила, що 42 країни закликали Росію негайно вивести війська з території Запорізької АЕС. Про це інформує УНН.
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"Цю заяву зроблено від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерланди, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Корея, Республіки Молдова, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу", — йдеться у повідомленні.
"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно вивести свої збройні сили і весь інший несанкціонований персонал з Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць і всієї України, щоб оператор і українська влада могли відновити свої суверенні обов'язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а персонал міг виконувати свої обов'язки без будь-яких обмежень", — сказано в заяві.
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Вже деякі країни ЄС пропонують анулювати вже видані росіянам візи та посвідки на проживання. Серед таких є: Естонія, Латвія, Литва, Данія, Польща та Фінляндія.