У Данії готові обговорити візові обмеження для росіян на рівні ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд Данії хоче обмежити доступ російських туристів до ЄС і зробити це спільним рішенням ЄС. Про це інформує УНН з посиланням на данське видання Avisen.
Деталі
Російське вторгнення в Україну не змусило данську владу уповільнити доступ російських туристів до Данії. Лише за перші п’ять місяців 2022 року громадянам Росії видали майже втричі більше туристичних віз, ніж за весь 2021 рік. Торік росіянам видали 49 туристичних віз, цього ж 141. Про це свідчать дані, які імміграційна служба Данії.
Різниця може бути пов’язана з тим, що на деякі місяці 2021 року в’їзд був закритий через коронавірус.
Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити свої кордони для всіх росіян.
Уряди Фінляндії та Естонії, які мають спільний кордон з Росією, погоджуються. Дві країни закликали решту країн ЄС припинити видачу всіх туристичних віз громадянам Росії.
Уряд Данії вважає, що під егідою ЄС необхідно знайти спільне європейське рішення.
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"Те, що запропонувала Естонія, є розумним. Створити на нього загальноєвропейську відповідь. Але зрозуміло, що якщо в Європі є лише одна країна, куди можуть в'їхати росіяни, то в принципі можна в'їхати на всю шенгенську зону. Тому це має відбуватися в рамках ЄС, – каже міністр імміграції Данії Кааре Дибвад.
Міністр закордонних справ країни Єппе Кофод не виключає, що заклик Зеленського може здійснитися.
"Усі пропозиції, що стосуються Росії, санкції та пропозиції переслідувати російські воєнні злочини ми готові обговорити це з нашими європейськими та північноамериканськими колегами, – каже Джеппе Кофод.
Нагадаємо
Чеська Республіка, яка нині головує в ЄС, у п'ятницю підтримала пропозицію щодо заборони на видачу віз на території всього ЄС для громадян Росії.