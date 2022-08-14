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В Дании готовы обсудить визовые ограничения для россиян на ЕС

Киев • УНН

 • 175618 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство Дании хочет ограничить доступ российских туристов в ЕС и сделать это совместным решением ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на датское издание Avisen.

В Дании готовы обсудить визовые ограничения для россиян на ЕС

Детали

Российское вторжение в Украину не заставило датские власти замедлить доступ российских туристов в Данию. Только за первые пять месяцев 2022 года гражданам России выдали почти втрое больше туристических виз, чем за весь 2021 год. В прошлом году россиянам выдали 49 туристических виз, тому же 141. Об этом свидетельствуют данные, которые иммиграционная служба Дании.

Разница может быть связана с тем, что на некоторые месяцы 2021 года въезд был закрыт из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть свои границы для всех россиян.

Правительства Финляндии и Эстонии, имеющие общую границу с Россией, согласны. Две страны призвали остальные страны ЕС прекратить выдачу всех туристических виз гражданам России.

Правительство Дании считает, что под эгидой ЕС необходимо найти общее европейское решение.

Цитата

"То, что предложила Эстония, разумно. Создать на него общеевропейский ответ. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать на всю шенгенскую зону. Поэтому это должно происходить в рамках ЕС, – говорит министр иммиграции Дании Кааре Дибвад.

Министр иностранных дел страны Еппе Кофод не исключает, что призыв Зеленского может осуществиться.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения преследовать российские военные преступления мы готовы обсудить это с нашими европейскими и североамериканскими коллегами, – говорит Джеппе Кофод.

Напомним

В настоящее время председательствующая в ЕС Чешская Республика в пятницу поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан России.

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