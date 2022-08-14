В Дании готовы обсудить визовые ограничения для россиян на ЕС

Детали

Российское вторжение в Украину не заставило датские власти замедлить доступ российских туристов в Данию. Только за первые пять месяцев 2022 года гражданам России выдали почти втрое больше туристических виз, чем за весь 2021 год. В прошлом году россиянам выдали 49 туристических виз, тому же 141. Об этом свидетельствуют данные, которые иммиграционная служба Дании.

Разница может быть связана с тем, что на некоторые месяцы 2021 года въезд был закрыт из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть свои границы для всех россиян.

Правительства Финляндии и Эстонии, имеющие общую границу с Россией, согласны. Две страны призвали остальные страны ЕС прекратить выдачу всех туристических виз гражданам России.

Правительство Дании считает, что под эгидой ЕС необходимо найти общее европейское решение.

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"То, что предложила Эстония, разумно. Создать на него общеевропейский ответ. Но понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать на всю шенгенскую зону. Поэтому это должно происходить в рамках ЕС, – говорит министр иммиграции Дании Кааре Дибвад.

Министр иностранных дел страны Еппе Кофод не исключает, что призыв Зеленского может осуществиться.

"Все предложения, касающиеся России, санкции и предложения преследовать российские военные преступления мы готовы обсудить это с нашими европейскими и североамериканскими коллегами, – говорит Джеппе Кофод.

Напомним

В настоящее время председательствующая в ЕС Чешская Республика в пятницу поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан России.