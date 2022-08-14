42 страны призвали Россию немедленно вывести войска с территории Запорожской АЭС

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"Это заявление сделано от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерланды, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Соединенных Штатов. Ирландии, Соединенных Штатов Америки, а также Европейского Союза", — говорится в сообщении.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли восстановить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины, а персонал мог выполнять свои обязанности без каких-либо ограничений", — сказано в заявлении.

Напомним

Уже некоторые страны ЕС предлагают аннулировать уже выданные россиянам визы и виды на жительство. Среди таких: Эстония, Латвия, Литва, Дания, Польша и Финляндия.