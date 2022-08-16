россияне заняли центр резервного управления Запорожской АЭС, ситуация сложная - глава ОВА

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"Проблема в том, что полностью реализовать меры по гражданской защите населения очень трудно, ведь часть территории оккупирована. Эти существа заняли центр резервного управления. Но осуществлять управление должны наши энергетики, даже при небольших авариях. Поэтому ситуация действительно сложная", – отметил Старух, которого цитируют в ОВА.

Детали

В частности, как сообщил руководитель Запорожской ОВА, сейчас происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного заражения с учетом военной ситуации. Ситуация также находится на контроле центральных властей.

"Понимая, что такое авария в Чернобыле, пренебрегать ни одной угрозой нельзя. Пока радиационная ситуация на АЭС стабильна. Норма не превышает показателей. Но все может измениться в любой момент из-за бессмысленной деятельности оккупанта", - прокомментировал глава региона.

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Старух также рассказал об эвакуации населения. Так, ежедневно люди выезжают в Запорожье. Подавляющее большинство – из Запорожской и Херсонской областей. Из-за угрозы возможной аварии на АЭС многие эвакуируются и из Энергодара.

Также, по его словам, прорабатывается и возможная эвакуация в случае отсутствия газа.

Дополнение

15 августа в Энергоатоме сообщили, периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.