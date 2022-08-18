Гендиректор МАГАТЭ готов возглавить делегацию на ЗАЭС – Кулеба

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"Во время нашего разговора генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Я обратил внимание на срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, которые вызвали военные действия россии" – написал Кулеба.

Напомним

17 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ.

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС со стороны российских военных повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.