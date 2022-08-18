Гендиректор МАГАТЭ готов возглавить делегацию на ЗАЭС – Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси готов возглавить делегацию на Запорожской атомной электростанции. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.
Цитата
"Во время нашего разговора генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Я обратил внимание на срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, которые вызвали военные действия россии" – написал Кулеба.
Напомним
17 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и допустить туда миссию МАГАТЭ.
15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС со стороны российских военных повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.