G20 погодилася надати членство Африканському союзу нарівні з ЄС - Bloomberg

Деталі

Цей крок надасть Африканському союзу, що складається з 55 членів, який наразі класифікується як "запрошена міжнародна організація", той самий статус, що і ЄС, за словами джерел. Це частина прагнення надати африканським країнам сильнішого голосу щодо глобальних проблем, таких як зміна клімату і борг ринків, що розвиваються, особливо у зв'язку з тим, що ринки, що розвиваються, так званого Глобального Півдня починають відігравати помітнішу роль у світових справах, зазначає видання.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G20, як зазначено, зробив своїм пріоритетом надання повноправного членства Африканському союзу. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, як повідомляється, також була серед тих, хто виступав за членство АС у "Групі двадцяти" на останній зустрічі G20, яка відбулася в Японії в середині травня.

На початку травня під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії канцлер Німеччини Олаф Шольц, як зазначається, також підтримав заклики щодо постійного членства блоку в G20, щоб дати йому більше права голосу в зусиллях із вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату. Шольц стверджував, що Африка повинна відігравати більш важливу міжнародну роль, щоб відобразити її зростаюче значення у все більш роздробленому та багатополярному світовому порядку.

Європейський Союз прагне взяти на себе певну заслугу в кроці G20, пише видання. Лідери блоку планують провести зустріч на високому рівні з лідерами африканських країн на полях саміту, який пропускають очільник Китаю Сі Цзіньпін і російський лідер володимир путін.

Як повідомляється, названа "міні-самітом", зустріч Європа-Африка включатиме обговорення наслідків війни росії проти України для глобальної продовольчої безпеки - ситуація, що загрожує загостритися після того, як путін відмовився відновити "зернову угоду", що підтримується ООН, після переговорів у понеділок із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Інші теми включають зусилля з реформування глобальної фінансової архітектури, поліпшення умов для приватних інвестицій та інфраструктурних проектів в Африці, а також ситуацію в Сахельському регіоні, за словами джерел.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Франція бачить пом'якшення позиції Китаю щодо України перед самітом G20