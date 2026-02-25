Футболіст реанімував чайку під час матчу в Стамбулі
Київ • УНН
Під час футбольного матчу в Стамбулі воротар випадково влучив м'ячем у чайку. Капітан команди провів птаху серцево-легеневу реанімацію та передав медикам.
Під час футбольного поєдинку в Стамбулі стався рідкісний інцидент: гравець врятував життя птаха, який постраждав на полі. Про це повідомляє УНН ізпосиланням на Protect all Wildlife.
У грі між командами "Стамбул Юрдум" та "Мевланакапи Гюзельхісар" воротар "Стамбул Юрдум" випадково влучив м’ячем у чайку, що летіла низько над газоном. Птах впав на поле і перестав дихати.
Капітан "Стамбул Юрдум" Гані Чатан миттєво відреагував: він провів птаху серцево-легеневу реанімацію, доки чайка не прийшла у свої оптимальні кондиції. Потім Чатан обережно виніс її з поля та передав медикам. З’ясувалося, що у птаха було зламане крило.
Варто зазначити, що хоч "Стамбул Юрдум" поступився у цій зустрічі, капітан господарів підкреслив, що врятоване життя тварини було важливішим за кінцевий результат матчу.
