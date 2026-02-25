Футболіст реанімував чайку під час матчу в Стамбулі

$43.260.03
Ексклюзив
18:38 • 2620 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
18:05 • 6778 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
17:40 • 7712 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 10231 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 11548 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 20879 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 17180 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16864 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 29295 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22244 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Популярнi новини
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 26372 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto25 лютого, 10:09 • 14940 перегляди
18-річна харків'янка отримала підозру за дзвінок для "заманювання" поліції на місце теракту у ЛьвовіPhoto25 лютого, 10:14 • 6708 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова25 лютого, 11:07 • 18738 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною25 лютого, 12:05 • 19101 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 20899 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 29306 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 51257 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 61008 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 78864 перегляди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Дніпропетровська область
Іспанія
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 21683 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 25308 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 27983 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 31446 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 39703 перегляди
Футболіст реанімував чайку під час матчу в Стамбулі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Під час футбольного матчу в Стамбулі воротар випадково влучив м'ячем у чайку. Капітан команди провів птаху серцево-легеневу реанімацію та передав медикам.

Футболіст реанімував чайку під час матчу в Стамбулі

Під час футбольного поєдинку в Стамбулі стався рідкісний інцидент: гравець врятував життя птаха, який постраждав на полі. Про це повідомляє УНН ізпосиланням на Protect all Wildlife.

У грі між командами "Стамбул Юрдум" та "Мевланакапи Гюзельхісар" воротар "Стамбул Юрдум" випадково влучив м’ячем у чайку, що летіла низько над газоном. Птах впав на поле і перестав дихати.

Капітан "Стамбул Юрдум" Гані Чатан миттєво відреагував: він провів птаху серцево-легеневу реанімацію, доки чайка не прийшла у свої оптимальні кондиції. Потім Чатан обережно виніс її з поля та передав медикам. З’ясувалося, що у птаха було зламане крило.

Варто зазначити, що хоч "Стамбул Юрдум" поступився у цій зустрічі, капітан господарів підкреслив, що врятоване життя тварини було важливішим за кінцевий результат матчу.

На Олімпіаді-2026 собака вибіг на трасу під час жіночого командного спринту, не вплинувши на результат. Тварину швидко прибрали, змагання продовжилися, а пес на ім'я "Назгул" став зіркою Ігор.

Станіслав Кармазін

СпортСвіт
Тварини
Стамбул