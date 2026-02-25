Футболист реанимировал чайку во время матча в Стамбуле

$43.260.03
ukenru
Эксклюзив
18:38 • 3586 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 8608 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 9122 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 10901 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 12072 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 21623 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17388 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 16973 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 29849 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 22303 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 21960 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 25587 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 28295 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 31694 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 39932 просмотра
Футболист реанимировал чайку во время матча в Стамбуле

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Во время футбольного матча в Стамбуле вратарь случайно попал мячом в чайку. Капитан команды провел птице сердечно-легочную реанимацию и передал медикам.

Футболист реанимировал чайку во время матча в Стамбуле

Во время футбольного поединка в Стамбуле произошел редкий инцидент: игрок спас жизнь птицы, пострадавшей на поле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Protect all Wildlife.

В игре между командами "Стамбул Юрдум" и "Мевланакапи Гюзельхисар" вратарь "Стамбул Юрдум" случайно попал мячом в чайку, летевшую низко над газоном. Птица упала на поле и перестала дышать.

Капитан "Стамбул Юрдум" Гани Чатан мгновенно отреагировал: он провел птице сердечно-легочную реанимацию, пока чайка не пришла в свои оптимальные кондиции. Затем Чатан осторожно вынес ее с поля и передал медикам. Выяснилось, что у птицы было сломано крыло.

Стоит отметить, что хоть "Стамбул Юрдум" уступил в этой встрече, капитан хозяев подчеркнул, что спасенная жизнь животного была важнее конечного результата матча.

Напомним

На Олимпиаде-2026 собака выбежала на трассу во время женского командного спринта, не повлияв на результат. Животное быстро убрали, соревнования продолжились, а пес по имени "Назгул" стал звездой Игр.

Станислав Кармазин

СпортНовости Мира
Животные
Стамбул