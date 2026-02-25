Футболист реанимировал чайку во время матча в Стамбуле
Киев • УНН
Во время футбольного матча в Стамбуле вратарь случайно попал мячом в чайку. Капитан команды провел птице сердечно-легочную реанимацию и передал медикам.
Во время футбольного поединка в Стамбуле произошел редкий инцидент: игрок спас жизнь птицы, пострадавшей на поле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Protect all Wildlife.
В игре между командами "Стамбул Юрдум" и "Мевланакапи Гюзельхисар" вратарь "Стамбул Юрдум" случайно попал мячом в чайку, летевшую низко над газоном. Птица упала на поле и перестала дышать.
Капитан "Стамбул Юрдум" Гани Чатан мгновенно отреагировал: он провел птице сердечно-легочную реанимацию, пока чайка не пришла в свои оптимальные кондиции. Затем Чатан осторожно вынес ее с поля и передал медикам. Выяснилось, что у птицы было сломано крыло.
Стоит отметить, что хоть "Стамбул Юрдум" уступил в этой встрече, капитан хозяев подчеркнул, что спасенная жизнь животного была важнее конечного результата матча.
