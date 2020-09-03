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Фурса про рішення на користь офшорів Суркісів: Печерський суд не спромігся ознайомитися зі звітом Kroll

Київ • УНН

 • 12632 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Черговий суддя Вовк під черговим мовчазним заступництвом ОП вчергове проігнорував українське правосуддя, інтереси українських платників податків і справедливість. Так рішення Печерського суду на користь шести офшорних компаній, афілійованих з олігархами Суркісами, прокоментував інвестиційний банкір Сергій Фурса в авторській колонці, передає УНН.

Фурса про рішення на користь офшорів Суркісів: Печерський суд не спромігся ознайомитися зі звітом Kroll

"Український суд вирішив, що українці повинні олігархам за визначенням", - констатує економіст.

Він нагадав, що вчора Печерський суд постановив, що державний ПриватБанк повинен виплатити братам Суркісам 10 млрд гривень.

"Тобто замість того, щоб направити 10 млрд до бюджету, як прибуток, банк повинен направити їх на офшори братів Суркісів. Так, їм же потрібніше. Тим більше, президент сказав, що треба знову піднімати український футбол. А це справа дорога. Та й нам не шкода. Адже країна багата. У країні грошей багато. А якщо що, радники президента кажуть, що завжди можна ще надрукувати.

При цьому краса історії в тому, що суд постановив виплатити ці гроші навіть без розгляду справи по суті. Тобто ви гроші виплатите, а потім ми подивимося, треба чи ні. Тобто суд постановив, що українці за визначенням винні олігархам", - пояснив Фурса.

Банкір акцентує на тому, що український суд навіть не заглянув до звіту американської компанії Kroll.

".... який (звіт - ред.), о диво, є і у Суркісів, і в українського суду. Ну яка різниця, що там написано. Мало там що. Понаписували тут буржуї. Імперіалісти. Хочуть послабити останню опору українського суверенітету - українських олігархів. Тільки на них рідних і тримається. Хто ж, як не вони.

А що президент? Мовчить, здається. Зайнятий. Йому з ранку треба зробити 100 і 1 подвиг, розігнати хмари, зайти в чат далекобійників..." - написав експерт.

Фурса також зазначив, що розраховувати на реакцію правоохоронців у цій ситуації теж не доводиться, адже голова СБУ Іван Баканов особисто вітає Суркісів з днем народження.

"... проблема в тому, що вже просив Баканов зателефонувати і привітати Суркіса з днем народження. І тепер якось незручно.

Та й яка різниця, в принципі. 10 млрд гривень в бюджет або Суркісам. Яка різниця?" - резюмував банкір.

Нагадаємо, вчора Печерський суд задовольнив позов 6 офшорних компаній Суркісів проти України без розгляду спору по суті. Суддя зобов'язав державу виплатити структурам олігархів 350 млн дол. державних коштів.

Також нагадаємо, що природа походження коштів на рахунках офшорних компаній Суркісів викликала багато питань у американської компанії Kroll, яка проводила розслідування так званих "схем Привату". Факт проведення такого розслідування офіційно підтвердили в НБУ. А частини його звітів напередодні були опубліковані в англомовній пресі.

Згідно з цими звітами, через офшори Суркіси з банку могли вивести щонайменше 150 млн дол.

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