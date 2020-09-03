Фурса о решении в пользу оффшоров Суркисов: Печерский суд не удосужился ознакомиться с отчетом Kroll

"Украинский суд решил, что украинцы должны олигархам по определению", - констатирует экономист.

Он напомнил, что вчера Печерский суд постановил, что государственный ПриватБанк должен выплатить братьям Суркисам 10 млрд гривен.

"Т.е. вместо того, чтобы направить 10 млрд в бюджет, как прибыль, банк должен направить их на оффшоры братьев Суркисов. Да, им же нужнее. Тем более, президент сказал, что надо опять подымать украинский футбол. А это дело дорогое. Да и нам не жалко. Страна-то богатая. В стране денег много. А если что, советники президенту говорят, что всегда можно еще напечатать.

При этом красота истории в том, что суд постановил выплатить эти деньги даже без рассмотрения дела по сути. Т.е. вы деньги выплатите, а потом мы посмотрим, надо или нет. Т.е. суд постановил, что украинцы по определению должны олигархам", - пояснил Фурса.

Банкир акцентирует на том, что украинский суд даже не заглянул в отчет американской компании Kroll.

"....который (отчет - ред.), о чудо, есть и у Суркисов, и у украинского суда. Ну какая разница, что там написано. Мало ли. Понаписали тут буржуи. Империалисты. Хотят ослабить последнюю опору украинского суверенитета - украинских олигархов. Только на них родных и держится. Кто же, как не они.

А что президент? Молчит, вроде. Занят. Ему с утра надо совершить 100 и 1 подвиг, разогнать облака, зайти в чат дальнобойщиков..." - написал эксперт.

Фурса также отметил, что рассчитывать на реакцию правоохранителей в этой ситуации тоже не приходиться, ведь глава СБУ Иван Баканов лично поздравляет Суркисов с днем рождения.

"... проблема в том, что уже просил Баканов позвонить и поздравить Суркиса с днем рождения. И теперь как-то неудобно.

Да и какая разница, в принципе. 10 млрд гривен в бюджет или Суркисам. Какая разница?", - резюмировал банкир.

Напомним, вчера Печерский суд удовлетворил иск 6 оффшорных компаний Суркисов против Украины без рассмотрения спора по сути. Судья обязал государство выплатить структурам олигархов 350 млн дол. государственных средств.

Также напомним, что природа происхождения средств на счетах оффшорных компаний Суркисов вызвала много вопросов у американской компании Kroll, которая проводила расследования так называемых "схем Привата". Факт проведения такого расследования официально подтвердили в НБУ. А части его отчетов накануне были опубликовано в англоязычной прессе.

Согласно этим отчетам, через оффшоры Суркисы из банка могли вывести по меньшей мере 150 млн дол.