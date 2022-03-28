Функціональний імунітет: Венедіктова пояснила, чому немає провадження щодо путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Кримінальної справи щодо президента росії володимира путіна не варто очікувати, доки він перебуває на своїй посаді. Про це на брифінгу у понеділок повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, пише УНН.
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“Чи бачимо ми президента путіна на лаві підсудних в Міжнародного кримінального суду? Ми знаємо прекрасно, що на сьогоднішній день прокурор МКС – абсолютно незалежний. Як він буде будувати свою стратегію розслідування, як він це бачить, до кого він вийде – це виключно його компетенція”, - сказала Венедіктова.
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З її слів, завдання Офісу генпрокурора на сьогодні – зробити свою роботу в Україні. Венедіктова також пообіцяла, що ОГП допоможе МКС з фіксацією злочинів, можливістю допитів тощо.
“Як я це бачу? Україна – це держава, яка поважає верховенство права”, - зауважила генпрокурор.
Вона нагадала, що Україна працює під конвенціями, під міжнародним правом, яке імплементоване в національне законодавство, і в ньому є особи, які знаходяться під функціональним імунітетом.
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“Я неодноразово заявляла, що найбільший воєнний злочинець 21 століття – це володимир путін. Але, чи відкрили ми стосовно нього кримінальне провадження? В нього – функціональний імунітет, і виконуючи норми міжнародного права і національного права, в яке воно імплементоване, ми не можемо відкрити конкретно це провадження – поки він є президентом російської федерації. Тому цей ланцюжок того, куди ми будемо рухатись і кого побачимо на лаві підсудних МКС – ми побачимо”, - додала генпрокурор.
Нагадаємо
На сьогодні в Офісі генпрокурора України розслідують 3085 проваджень щодо скоєння воєнних злочинів.