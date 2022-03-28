Функциональный иммунитет: Венедиктова объяснила, почему нет производства в отношении путина

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“Видим ли мы президента путина на скамье подсудимых Международного уголовного суда? Мы знаем прекрасно, что на сегодняшний день прокурор МУС - абсолютно независим. Как он будет строить свою стратегию расследования, как он это видит, к кому он выйдет - это исключительно его компетенция”, - сказала Венедиктова.

Детали

По ее словам, задача Офиса генпрокурора на сегодня - сделать свою работу в Украине. Венедиктова также пообещала, что ОГП поможет МУС с фиксацией преступлений, возможностью допросов и прочее.

"Как я это вижу? Украина - это государство, которое уважает верховенство права”, - отметила генпрокурор.

Она напомнила, что Украина работает под конвенциями, под международным правом, которое имплементированное в национальное законодательство, и в нем есть лица, которые находятся под функциональным иммунитетом.

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“Я неоднократно заявляла, что крупнейший военный преступник 21 века - это владимир путин. Но, открыли ли мы в отношении него уголовное производство? У него - функциональный иммунитет, и выполняя нормы международного права и национального права, в которое оно имплементированное, мы не можем открыть конкретно это производство - пока он является президентом российской федерации. Поэтому эту цепочку того, куда мы будем двигаться и кого увидим на скамье подсудимых МУС - мы увидим”, - добавила генпрокурор.

Напомним

На сегодня в Офисе генпрокурора Украины расследуют 3085 производств относительно совершения военных преступлений.