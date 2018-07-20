ФСБ проводить обшук у “Роскосмосі” через витік даних про гіперзвукову зброю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Федеральна Служба Безпеки (ФСБ) РФ проводить обшуки у Центральному науково-дослідному інституті машинобудування (ЦНДІМАШ) у зв’язку з ймовірним витоком даних про російську гіперзвукову зброю до західних спецслужб. Про це повідомляє видання “Коммерсант” з посиланням на джерела, передає УНН.
За інформацією видання, вранці у п’ятницю, 20 липня, слідча група ФСБ приступила до проведення обшуків у кабінетах співробітників ЦНДІМАШ, а також в офісі директора дослідницько-аналітичного центру Об’єднаної ракетно-космічної корпорації (ОРКК) Дмитра Пайсона.
“Встановлено, що витік стався від співробітників ЦНДІМАШ, з якими Дмитро Пайсон підтримував тісний контакт”, — розповів співрозмовник видання.
В його кабінеті в інституті проводиться обшук. У ЦНДІМАШ в місті Корольов обшуки проводяться в кабінетах співробітників інституту.
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Оперативні заходи проводяться в рамках кримінальної справи, порушеної за ст.275 КК РФ (“державна зрада”), повідомляє джерело. Так, ФСБ встановила, що західним спецслужбам стали відомі результати напрацювань російської промисловості в частині гіперзвукових розробок під грифом “Цілком таємно”, тож під підозри потрапило з десяток людей з галузі.
Керівник прес-служби “Роскосмоса” Володимир Устименко, не вдаючись у подробиці, підтвердив цей факт.
“Генеральний директор держкорпорації Дмитро Рогозін дав вказівку нашій службі безпеки надавати максимальну підтримку слідчим органам”, — сказав він виданню.
ЦНДІМАШ є головною науковою організацією “Роскосмосу”. Попри те, що гіперзвуковими проектами займається корпорація “Тактичне ракетне озброєння”, яка не входить в периметр держкорпорації, рівень кооперації між підприємствами досить високий. І співробітники ЦНДІМАШ, що мали відповідну форму допуску, володіли інформацією про тонкощі й нюанси гіперзвукових розробок оборонного характеру, пояснює автор статті.
Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні проведе внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.