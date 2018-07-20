ФСБ проводит обыск в "Роскосмосе" из-за утечки данных о гиперзвуковом оружии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) РФ проводит обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИМАШ) в связи с вероятной утечкой данных о российском гиперзвуковом оружии западных спецслужб. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники, передает УНН.
По информации издания, утром в пятницу, 20 июля, следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников ЦНИИМАШ, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.
"Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМАШ, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", - рассказал собеседник издания.
В его кабинете в институте проводится обыск. В ЦНИИМАШ в городе Королев обыски проводятся в кабинетах сотрудников института.
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Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.275 УК РФ ("государственная измена"), сообщает источник. Так, ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно", а под подозрения попало с десяток людей из отрасли.
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко, не вдаваясь в подробности, подтвердил этот факт.
"Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам", - сказал он изданию.
ЦНИИМАШ является главной научной организацией "Роскосмоса". Несмотря на то, что гиперзвуковыми проектами занимается корпорация "Тактическое ракетное вооружение", которая не входит в периметр госкорпорации, уровень кооперации между предприятиями достаточно высок. И сотрудники ЦНИИМАШ, имевшие соответствующую форму допуска, владели информацией о тонкостях и нюансах гиперзвуковых разработок оборонного характера, поясняет автор статьи.
Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине проведет внутреннее расследование из-за подозрений об утечке данных СММ в российскую ФСБ.