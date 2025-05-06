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Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини
08:22 • 13113 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

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Фрідріх Мерц точно не зможе стати канцлером сьогодні: другого туру 6 травня не буде - BILD

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

Фрідріх Мерц не зміг стати канцлером Німеччини, другий тур голосування не відбудеться. Лідерка АдН Аліса Вайдель вимагає відставки Мерца та проведення нових виборів.

Фрідріх Мерц точно не зможе стати канцлером сьогодні: другого туру 6 травня не буде - BILD

Другого туру голосування в Бундестазі у вівторок, 6 травня, не буде. Це означає, що Фрідріх Мерц цього дня точно не зможе стати канцлером. Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель вимагає відставки Фрідріха Мерца після провалу на виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на BILD.

Деталі

Як зазначає видання, спираючись на інформацію від парламентської групи ХДС/ХСС другого туру голосування сьогодні не буде. Це також підтверджує генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеман.

Вибори були таємними, проте у парламентській групі СДПН невдачу Фрідріха Мерца на виборах канцлера не пояснюють його власними рядами.

Ми очікуємо повного схвалення. Ніхто не був відсутній

– сказало напередодні виборів джерело, близьке до лідера парламентської групи Ларса Клінгбайля.

Раніше саме невдоволенням владою лідера СДПН, яка напередодні виборів погодила із ХДС/ХСС формування уряду Німеччини, пояснювали можливу відмову віддати голос за Мерца.

За інформацією видання лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель вимагає відставки Фрідріха Мерца після провалу на виборах. Водночас вона виступає за проведення нових виборів.

Це хороший день для Німеччини

- зазначив член правої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у Німеччини 6 травня пройшов перший тур виборів нового канцлера. Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, не зміг отримати більшість голосів і не був обраний новим канцлером Німеччини. Для обрання Мерцу не вистачило 6 голосів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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