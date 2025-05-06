Фрідріх Мерц точно не зможе стати канцлером сьогодні: другого туру 6 травня не буде - BILD

Другого туру голосування в Бундестазі у вівторок, 6 травня, не буде. Це означає, що Фрідріх Мерц цього дня точно не зможе стати канцлером. Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель вимагає відставки Фрідріха Мерца після провалу на виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на BILD.

Як зазначає видання, спираючись на інформацію від парламентської групи ХДС/ХСС другого туру голосування сьогодні не буде. Це також підтверджує генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеман.

Вибори були таємними, проте у парламентській групі СДПН невдачу Фрідріха Мерца на виборах канцлера не пояснюють його власними рядами.

– сказало напередодні виборів джерело, близьке до лідера парламентської групи Ларса Клінгбайля.

Ми очікуємо повного схвалення. Ніхто не був відсутній

Раніше саме невдоволенням владою лідера СДПН, яка напередодні виборів погодила із ХДС/ХСС формування уряду Німеччини, пояснювали можливу відмову віддати голос за Мерца.

За інформацією видання лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель вимагає відставки Фрідріха Мерца після провалу на виборах. Водночас вона виступає за проведення нових виборів.

Це хороший день для Німеччини