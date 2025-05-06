Фридрих Мерц точно не сможет стать канцлером сегодня: второго тура 6 мая не будет - BILD
Киев • УНН
Фридрих Мерц не смог стать канцлером Германии, второй тур голосования не состоится. Лидер АдГ Алиса Вайдель требует отставки Мерца и проведения новых выборов.
Второго тура голосования в Бундестаге во вторник, 6 мая, не будет. Это означает, что Фридрих Мерц в этот день точно не сможет стать канцлером. Лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель требует отставки Фридриха Мерца после провала на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Как отмечает издание, опираясь на информацию от парламентской группы ХДС/ХСС, второго тура голосования сегодня не будет. Это также подтверждает генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.
Выборы были тайными, однако в парламентской группе СДПГ неудачу Фридриха Мерца на выборах канцлера не объясняют его собственными рядами.
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Ранее именно недовольством властью лидера СДПГ, которая накануне выборов согласовала с ХДС/ХСС формирование правительства Германии, объясняли возможный отказ отдать голос за Мерца.
По информации издания лидер партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель требует отставки Фридриха Мерца после провала на выборах. В то же время она выступает за проведение новых выборов.
Это хороший день для Германии
Напомним
Ранее УНН писал, что в Германии 6 мая прошел первый тур выборов нового канцлера. Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, не смог получить большинство голосов и не был избран новым канцлером Германии. Для избрания Мерцу не хватило 6 голосов.