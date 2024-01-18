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Французька поліція провела обшук у податковій службі через трансфер Неймара - Reuters

Французька поліція провела обшук у податковій службі через трансфер Неймара - Reuters

Київ • УНН

 • 30889 перегляди

Французька поліція провела обшук в офісі податкової служби Міністерства фінансів через трансфер Неймара

Французька поліція провела обшук в офісі податкової служби, що у складі Міністерства фінансів країни, у зв'язку з обвинуваченнями у сприятливому режимі, наданому футбольному клубу "Парі-Сен-Жермен" у зв'язку з трансфером бразильської зірки Неймара, з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерело, що підтвердило раніше повідомлення видання Mediapart про обшук, додало, що обшук був частиною більш масштабного розслідування.

Раніше Mediapart повідомило, що передбачуваний пільговий податковий режим було надано клубу в межах переходу Неймара у 2017 році з "Барселони" до "ПСЖ".

У Міністерстві економіки та фінансів відмовилися від коментарів. Податкова служба Франції перебуває в складі Міністерства економіки, фінансів і бюджету

"Парі-Сен-Жермен" не відразу відповів на запит про коментарі.

Офіційно: Співпраця Мессі та ПСЖ припинилась03.06.23, 22:24 • 754513 переглядiв

Юлія Шрамко

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