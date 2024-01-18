Французька поліція провела обшук у податковій службі через трансфер Неймара - Reuters

Французька поліція провела обшук в офісі податкової служби, що у складі Міністерства фінансів країни, у зв'язку з обвинуваченнями у сприятливому режимі, наданому футбольному клубу "Парі-Сен-Жермен" у зв'язку з трансфером бразильської зірки Неймара, з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Джерело, що підтвердило раніше повідомлення видання Mediapart про обшук, додало, що обшук був частиною більш масштабного розслідування.

Раніше Mediapart повідомило, що передбачуваний пільговий податковий режим було надано клубу в межах переходу Неймара у 2017 році з "Барселони" до "ПСЖ".

У Міністерстві економіки та фінансів відмовилися від коментарів. Податкова служба Франції перебуває в складі Міністерства економіки, фінансів і бюджету

"Парі-Сен-Жермен" не відразу відповів на запит про коментарі.

Офіційно: Співпраця Мессі та ПСЖ припинилась