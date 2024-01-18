Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters
Киев • УНН
Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы Министерства финансов из-за трансфера Неймара
Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы, что в составе Министерства финансов страны, в связи с обвинениями в благоприятном режиме, предоставленном футбольному клубу "Пари-Сен-Жермен" в связи с трансфером бразильской звезды Неймара, со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Источник, подтвердивший ранее сообщение издания Mediapart об обыске, добавил, что обыск был частью более масштабного расследования.
Ранее Mediapart сообщило, что предполагаемый льготный налоговый режим был предоставлен клубу в рамках перехода Неймара в 2017 году из "Барселоны" в "ПСЖ".
В Министерстве экономики и финансов отказались от комментариев. Налоговая служба Франции находится в составе Министерства экономики, финансов и бюджета.
"Пари-Сен-Жермен" не сразу ответил на запрос о комментариях.
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Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters
Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы Министерства финансов из-за трансфера Неймара.
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