Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  45100 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  101988 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  110102 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  112893 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  126429 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  138134 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  133378 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  133112 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  131713 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153174 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
frantsuzskaya-politsiya-provela-obisk-v-nalogovoi-sluzhbe-iz-za-transfera-neimara-reuters

Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 11:35  •  23706 просмотра

Read in English

Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы Министерства финансов из-за трансфера Неймара

Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы, что в составе Министерства финансов страны, в связи с обвинениями в благоприятном режиме, предоставленном футбольному клубу "Пари-Сен-Жермен" в связи с трансфером бразильской звезды Неймара, со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источник, подтвердивший ранее сообщение издания Mediapart об обыске, добавил, что обыск был частью более масштабного расследования.

Ранее Mediapart сообщило, что предполагаемый льготный налоговый режим был предоставлен клубу в рамках перехода Неймара в 2017 году из "Барселоны" в "ПСЖ".

В Министерстве экономики и финансов отказались от комментариев. Налоговая служба Франции находится в составе Министерства экономики, финансов и бюджета.

"Пари-Сен-Жермен" не сразу ответил на запрос о комментариях.

Официально: Сотрудничество Месси и ПСЖ прекратилось03 июнь 2023, 19:24 • 754403 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Спорт
Французька поліція провела обшук у податковій службі через трансфер Неймара - Reuters
French police raid tax office over Neymar transfer - Reuters
Новости по теме

Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters

Французская полиция провела обыск в офисе налоговой службы Министерства финансов из-за трансфера Неймара.

Спорт •   •  23706 просмотра
Французская полиция провела обыск в налоговой службе из-за трансфера Неймара - Reuters

В Европарламенте предлагают создать должность комиссара ЕС по вопросам обороны

Крупнейшая партия в Европейском парламенте, предлагает заменить главного дипломата ЕС на комиссара по вопросам обороны для лучшего управления внешней и оборонной политикой.

Новости Мира •   •  22734 просмотра
В Европарламенте предлагают создать должность комиссара ЕС по вопросам обороны

На Черниговщине усиливают контроль за передвижением вблизи российской границы

На Черниговщине в 5-ти километровой зоне возле границы с рф усиливают контроль за передвижением.

Война •   •  30127 просмотра
На Черниговщине усиливают контроль за передвижением вблизи российской границы

На Купянско-Лиманском направлении отражено 27 атак, уничтожено 196 оккупантов - Фитьо

На Купянско-Лиманском направлении украинские военные отбили 27 атак противника, уничтожив 196 оккупантов и 79 единиц техники.

Война •   •  28741 просмотра
На Купянско-Лиманском направлении отражено 27 атак, уничтожено 196 оккупантов - Фитьо

Reuters: Иордания нанесла удар по Сирии - есть погибшие

Иордания якобы нанесла воздушные удары по южной Сирии, в результате которых погибли десять человек, в том числе двое детей. Эти действия последовали за усилением рейдов против наркоторговцев и проиранских боевиков, обвиняемых в контрабанде наркотиков, оружия и взрывчатки через границу.

Новости Мира •   •  23520 просмотра
Reuters: Иордания нанесла удар по Сирии - есть погибшие

Ракеты Х-101, которыми враг наносит удары по Украине, отличаются от тех, которые использовались в 2022 году - ГУР

Ракеты Х-101, которые использовались российскими войсками во время недавних атак, были модернизированы системой радиоэлектронной борьбы, которая отличается от тех, что использовались ранее.

Война •   •  29604 просмотра
Ракеты Х-101, которыми враг наносит удары по Украине, отличаются от тех, которые использовались в 2022 году - ГУР

Поддерживает агрессию рф: Эстония не продлит вид на жительство для главы русской церкви

Эстония отказалась продлить вид на жительство митрополиту Евгению, главе Эстонской митрополии Русской Православной Церкви, из-за его поддержки российской агрессии в Украине.

Новости Мира •   •  25544 просмотра
Поддерживает агрессию рф: Эстония не продлит вид на жительство для главы русской церкви

Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль

Украина ожидает получить 50 миллиардов евро поддержки от ЕС. Украинская сторона встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить потенциальные препятствия

Политика •   •  28495 просмотра
Украина ожидает выделения 50 млрд евро на февральском саммите ЕС, планирует встречу с премьером Словакии для устранения возможных преград - Шмыгаль

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Народный депутат Украины Михаил Цимбалюк призвал к более строгой проверке кандидатов на должности судей, чтобы предотвратить потенциальную коррупцию в системе, в частности, в Верховном Суде.

Общество •   •  101988 просмотра
Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года

Франция будет поставлять Украине 50 управляемых бомб AASM Hammer ежемесячно до конца 2024 года, а также увеличит поставки артиллерийских боеприпасов до 3 000 снарядов в месяц.

Война •   •  26863 просмотра
Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб до конца года