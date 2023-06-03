Официально: Сотрудничество Месси и ПСЖ прекратилось
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. "Пари Сен-Жермен" официально объявили о прекращении сотрудничества с семикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси официально покидает французский "Пари Сен-Жермен", сообщает УНН со ссылкой на Twitter ПСЖ.
Цитата
"Клуб хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который также получил Trophee des Champions и два титула Лиги 1 за "Les Rouge et Bleu", - отметили в ПСЖ.
Детали
Месси отыграл два сезона в составе “Пари Сен-Жермен”. За это время он забил 32 гола и совершил 35 ассистов за 74 матча. Добыл футболист с ПСЖ три трофея.
С первого июля Месси будет иметь статус свободного агента.
Напомним
Лионель Месси сыграл свою последнюю игру за ПСЖ против Клермона в субботу.