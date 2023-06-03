Официально: Сотрудничество Месси и ПСЖ прекратилось

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"Клуб хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который также получил Trophee des Champions и два титула Лиги 1 за "Les Rouge et Bleu", - отметили в ПСЖ.

Детали

Месси отыграл два сезона в составе “Пари Сен-Жермен”. За это время он забил 32 гола и совершил 35 ассистов за 74 матча. Добыл футболист с ПСЖ три трофея.

С первого июля Месси будет иметь статус свободного агента.

Напомним

Лионель Месси сыграл свою последнюю игру за ПСЖ против Клермона в субботу.