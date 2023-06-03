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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Официально: Сотрудничество Месси и ПСЖ прекратилось

Киев • УНН

 • 754513 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. "Пари Сен-Жермен" официально объявили о прекращении сотрудничества с семикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси официально покидает французский "Пари Сен-Жермен", сообщает УНН со ссылкой на Twitter ПСЖ.

Официально: Сотрудничество Месси и ПСЖ прекратилось

Цитата 

"Клуб хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который также получил Trophee des Champions и два титула Лиги 1 за "Les Rouge et Bleu", - отметили в ПСЖ.

Детали 

Месси отыграл два сезона в составе “Пари Сен-Жермен”. За это время он забил 32 гола и совершил 35 ассистов за 74 матча. Добыл футболист с ПСЖ три трофея.

С первого июля Месси будет иметь статус свободного агента.

Напомним

Лионель Месси сыграл свою последнюю игру за ПСЖ против Клермона в субботу. 

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