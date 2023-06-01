У суботу відбудеться останній матч Мессі за французький клуб ПСЖ

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"Мені випала честь тренувати найкращого гравця в історії футболу. Це буде його останній матч на "Парк де Пренс", і я сподіваюся, що він отримає найтепліший прийом", - сказав Гальтьє.

Доповнення

На рахунку футболіста 21 гол і 20 асистів за ПСЖ у всіх турнірах цього сезону. Також, 35-річний гравець, який привів Аргентину до титулу чемпіона світу з футболу в Катарі, ще має рекордні сім нагород "Золотий м’яч", виграв Лігу 1 у сезонах 2021-22 і 2022-23 з ПСЖ, а також з ПСЖ. Суперкубок Франції в липні 2022 року.

Але минулого місяця Мессі був дискваліфікований на два тижні після несанкціонованої поїздки до Саудівської Аравії, коли він мав тренуватися зі своєю командою.