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В субботу состоится последний матч Месси за французский клуб ПСЖ

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Лионель Месси сыграет свою последнюю игру за ПСЖ против Клермона в субботу, сказал тренер Кристоф Гальтье, призывая болельщиков тепло проводить аргентинского форварда на Парк де Пренс, пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

"Мне выпала честь тренировать величайшего игрока в истории футбола. Это будет его последний матч на "Парк де Пренс", и я надеюсь, что он получит самый теплый прием", - сказал Гальтье.

Дополнение

На счету футболиста 21 гол и 20 ассистов за ПСЖ во всех турнирах этого сезона. Также, 35-летний игрок, который привел Аргентину к титулу чемпиона мира по футболу в Катаре, еще имеет рекордные семь наград "Золотой мяч", выиграл Лигу 1 в сезонах 2021-22 и 2022-23 с ПСЖ, а также с ПСЖ Суперкубок Франции в июле 2022 года.

Но в прошлом месяце Месси был дисквалифицирован на две недели после несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию, когда он должен был тренироваться со своей командой. 

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