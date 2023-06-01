В субботу состоится последний матч Месси за французский клуб ПСЖ

Цитата

"Мне выпала честь тренировать величайшего игрока в истории футбола. Это будет его последний матч на "Парк де Пренс", и я надеюсь, что он получит самый теплый прием", - сказал Гальтье.

Дополнение

На счету футболиста 21 гол и 20 ассистов за ПСЖ во всех турнирах этого сезона. Также, 35-летний игрок, который привел Аргентину к титулу чемпиона мира по футболу в Катаре, еще имеет рекордные семь наград "Золотой мяч", выиграл Лигу 1 в сезонах 2021-22 и 2022-23 с ПСЖ, а также с ПСЖ Суперкубок Франции в июле 2022 года.

Но в прошлом месяце Месси был дисквалифицирован на две недели после несанкционированной поездки в Саудовскую Аравию, когда он должен был тренироваться со своей командой.