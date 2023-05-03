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"ПСЖ" відсторонив Мессі на два тижні через поїздку до Саудівської Аравії

"ПСЖ" відсторонив Мессі на два тижні через поїздку до Саудівської Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Паризький футбольний клуб "ПСЖ" ухвалив рішення дискваліфікувати Ліонеля Мессі на два тижні від матчів та тренувань чемпіонату Франції без збереження зарплати через несанкціоновану поїздку на два дні до Саудівської Аравії, повідомило видання L'Equipe, перелдає УНН.

Деталі

"Аргентинець був дискваліфікований клубом на два тижні, що набуло чинності негайно. Він не зможе ні грати, ні тренуватися, і протягом цих двох тижнів не отримуватиме зарплату", - ідеться у повідомленні.

У неділю, 30 квітня, "ПСЖ" на своєму полі програв "Лор'яну" з рахунком 1:3. Після цього 35-річний футболіст вирушив до Саудівської Аравії. До цього Ліонеля спонукали його зобов’язання як посла у галузі туризму. Проте це було без дозволу "ПСЖ".

У зв'язку з дискваліфікацією Мессі гарантовано пропустить матчі проти "Труа" та "Аяччо". 

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