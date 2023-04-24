Збірна України з футболу продовжить виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національна збірна України з футболу продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024, попри участь у цьому ж відборі збірної білорусі. Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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«Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерство молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації!», - написав Павелко.
Деталі
Він зазначив, що рішенням Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27 травня 2022 року команди з України та білорусі будуть розводити між собою при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації.
«Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні», - повідомив Павелко.
Окрім того, він зазначив, що немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023.
«Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії», - додав Павелко.
Доповнення
Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення проти виключення команди з білорусі.
Уряд України ухвалив протокольне рішення про пропозицію брати участь українським спортсменам тільки в тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян.