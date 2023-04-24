Сборная Украины по футболу продолжит выступления в отборе на чемпионат Европы-2024
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальная сборная Украины по футболу продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024, несмотря на участие в этом же отборе сборной беларуси. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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«Национальная сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Спасибо Министерство молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и четкое разъяснение ситуации!», - написал Павелко.
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Он отметил, что решением Исполкома Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27 мая 2022 года команды из Украины и беларуси будут разводить между собой при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.
«От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне», - сообщил Павелко.
Кроме того, он отметил, что нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023.
«Поэтому уже в июне ждем яркие выступления команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», - добавил Павелко.
Дополнение
Исполнительный комитет УЕФА принял решение против исключения команды из беларуси.
Правительство Украины приняло протокольное решение о предложении участвовать украинским спортсменам только в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян.