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УЄФА не стала виключати команди з білорусі зі змагань

УЄФА не стала виключати команди з білорусі зі змагань

Київ • УНН

 • 1060180 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення проти виключення команди з білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sportschau.

Цитата

«Футбольні команди з білорусі також, як і раніше, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях. Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення проти виключення», - йдеться в повідомленні.

Президент УЄФА Олександр Чеферін повідомив, що країна буде позбавлена права проведення жіночого чемпіонату з футболу для спортсменок до 19 років.

«Ми обговорили білорусь і вирішили, що країна буде позбавлена жіночого чемпіонату до 19 років», — сказав Чеферін.

В іншому, за його словами, «ситуація перебуває на контролі».

Раніше до Чеферіна надійшов лист від більш ніж 100 депутатів Європарламенту, які закликали виключити білорусь. У листі депутатів йшлося: «Той факт, що білоруська збірна бере участь у чемпіонаті Європи, пізніше буде використаний (президентом) лукашенком і його пропагандистською командою, щоб довести, що він добре відомий у міжнародному співтоваристві».

Доповнення

Вімблдон - не єдине спортивне змагання, де стикаються з участю російських і білоруських спортсменів. Міжнародний олімпійський комітет припустив, що є "занадто багато воєн", щоб заборонити їм участь в іграх.

Уряд України ухвалив протокольне рішення про пропозицію брати участь українським спортсменам тільки в тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян.

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