УЕФА не стала исключать команды из беларуси из соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Исполнительный комитет УЕФА принял решение против исключения команды из беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sportschau.
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«Футбольные команды из Беларуси также по-прежнему смогут принимать участие в международных соревнованиях. Исполнительный комитет УЕФА принял решение против исключения», - говориться в сообщении.
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что страна будет лишена права проведения женского чемпионата по футболу для спортсменок до 19 лет.
«Мы обсудили беларусь и решили, что страна будет лишена женского чемпионата до 19 лет», — сказал Чеферин.
В остальном по его словам «ситуация находится на контроле».
Ранее к Чеферину пришло письмо от более чем 100 депутатов Европарламента, которые призвали исключить беларусь. В письме депутатов говорилось: «Тот факт, что белорусская сборная участвует в чемпионате Европы, позже будет использован (президентом) лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо известен в международном сообществе».
Дополнение
Уимблдон - не единственное спортивное соревнование, где сталкиваются с участием российских и белорусских спортсменов. Международный олимпийский комитет предположил, что есть "слишком много войн", чтобы запретить им участие в играх.
Правительство Украины приняло протокольное решение о предложении участвовать украинским спортсменам только в тех отборочных турнирах на Олимпийские игры в Париже, где не будет россиян.