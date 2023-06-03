Офіційно: Співпраця Мессі та ПСЖ припинилась
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. "Парі Сен-Жермен" офіційно оголосили про припинення співпраці з семиразовим володарем "Золотого м'яча" Ліонелем Мессі офіційно покидає французький "Парі Сен-Жермен", повідомляє УНН з посиланням на Twitter ПСЖ.
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"Клуб хотів би висловити свою найщирішу подяку семиразовому володареві "Золотого м’яча", який також отримав Trophee des Champions і два титули Ліги 1 за "Les Rouge et Bleu", - зазначили в ПСЖ.
Деталі
Мессі відіграв два сезони у складі “Парі Сен-Жермен”. За цей час він забив 32 голи та здійснив 35 асистів за 74 матчі. Здобув футболіст з ПСЖ три трофеї.
З першого липня Мессі матиме статус вільного агента.
Нагадаємо
Ліонель Мессі зіграв свою останню гру за ПСЖ проти Клермона в суботу.