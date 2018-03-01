Франція та Німеччина запропонували пакет гуманітарних заходів для Донбасу

КИЇВ. 1 березня. УНН. Пакет з десяти гуманітарних заходів для Донбасу перебуває на розгляді в рамках Мінського процесу. ФРН та Франція, які його запропонували, сподіваються на його прийняття щонайпізніше після виборів президента РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.