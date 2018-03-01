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Франція та Німеччина запропонували пакет гуманітарних заходів для Донбасу

Франція та Німеччина запропонували пакет гуманітарних заходів для Донбасу

Київ • УНН

 • 9416 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Пакет з десяти гуманітарних заходів для Донбасу перебуває на розгляді в рамках Мінського процесу. ФРН та Франція, які його запропонували, сподіваються на його прийняття щонайпізніше після виборів президента РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Париж і Берлін запропонували пакет з десяти гуманітарних заходів для Донбасу. Про це повідомила представниця міністерства закордонних справ Франції Ліла Берне на конференції “Східна Україна: забута гуманітарна криза після чотирьох років конфлікту”, яка пройшла в Брюсселі 28 лютого.

“На даний момент електоральний контекст у Росії не є сприятливим для досягнення значного прогресу в „нормандському форматі“. Утім, ми намагаємося досягнути прогресу в низці ключових питань, які можуть мати позитивний вплив”, — зазначила Берне. Саме тому, за словами представниці МЗС Франції, сторонам було запропоновано пакет з десяти “невідкладних та конкретних гуманітарних заходів та соціо-економічних заходів”. Прийняття пакету, на думку Берне, не лише покращить життя людей на Донбасі, але й дозволить усім сторонам, особливо РФ, продемонструвати добру волю.

Берне уточнила в розмові з DW, що пропозиція нині обговорюється в рамках Мінського процесу. Пакет включає деякі з елементів Мінської угоди. Зокрема, ідеться про звільнення та обмін полонених — у продовження великого обміну, проведеного у грудні 2017 року. Також Париж і Берлін закликають надати Міжнародному комітету Червоного Хреста безперешкодний доступ до затриманих у зв’язку з конфілктом, які перебувають за ґратами. Серед пропозицій Франції та ФРН, за словами Берне, також відкриття додаткових пунктів для перетину лінії розмежування між непідконтрольними Україні районами Донбасу та рештою країни. Зараз таких пунктів лише п’ять, і пересування через них суттєво ускладнене. “По-третє, наша пропозиція включає гарантії для безпечного і безперешкодного доступу гуманітарним організаціям для їхньої діяльності”, — зазначила Берне.

Ще одним пунктом пропозицій є захист стратегічної цивільної інфраструктури, особливо станцій очищення води. “Ми рішуче підтримуємо ідею безпечних зон, демілітаризованих зон, і сподіваємося, що згода щодо цього у контактній групі буде якомога швидше”, — додала представниця французького МЗС. Також Париж і Берлін підтримують створення спільного механізму під егідою Червоного Хреста для пошуку та ідентифікації зниклих осіб.

Крім гуманітарних аспектів, пакет включає економічні заходи, наприклад, зняття обмежень на виплату Україною пенсій людям, які живуть на непідконтрольних територіях.

“Прийняття цього пакета може бути досягнуто доволі швидко, якщо буде достатня політична воля (...) Франція та Німеччина просувають це прийняття. І ми сподіваємося, що період незадовго перед і точно після 18 березня надасть нагоду зробити це”, — підсумувала Ліла Берне.

Нагадаємо, на засідання гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську досягнуто домовленості щодо відновлення мобільного зв’язку, ОРДО запевнила у наданні гарантій безпеки для ремонтних бригад. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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