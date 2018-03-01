Франция и Германия предложили пакет гуманитарных мер для Донбасса

Париж и Берлин предложили пакет из десяти гуманитарных мероприятий для Донбасса. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел Франции Лила Берне на конференции “Восточная Украина: забытый гуманитарный кризис после четырех лет конфликта”, которая прошла в Брюсселе 28 февраля.

“На данный момент электоральный контекст в России не является благоприятным для достижения значительного прогресса в „нормандском формате“. Впрочем, мы стараемся достичь прогресса в ряде ключевых вопросов, которые могут иметь положительное влияние”, — отметила Берне. Именно поэтому, по словам представительницы МИД Франции, сторонам было предложено пакет из десяти “неотложных и конкретных гуманитарных мероприятий и социо-экономических мер”. Принятие пакета, по мнению Берне, не только улучшит жизнь людей на Донбассе, но и позволит всем сторонам, особенно РФ, продемонстрировать добрую волю.

Берне уточнила в беседе с DW, что предложение сейчас обсуждается в рамках Минского процесса. Пакет включает некоторые из элементов Минского соглашения. В частности, речь идет об освобождении и обмене пленных — в продолжение большого обмена, проведенного в декабре 2017 года. Также Париж и Берлин призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфилктом, которые находятся за решеткой. Среди предложений Франции и ФРГ, по словам Берне, также открытие дополнительных пунктов для пересечения линии разграничения между неподконтрольными Украины районами Донбасса и остальной страной. Сейчас таких пунктов всего пять, и передвижения через них существенно затруднено. “В-третьих, наше предложение включает гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарным организациям для их деятельности”, — отметила Берне.

Еще одним пунктом предложений является защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды. “Мы решительно поддерживаем идею безопасных зон, демилитаризованных зон, и надеемся, что согласие в этом в контактной группе будет как можно быстрее”, — добавила представительница французского МИД. Также Париж и Берлин поддерживают создание совместного механизма под эгидой Красного Креста для поиска и идентификации пропавших.

Кроме гуманитарных аспектов, пакет включает экономические меры, например, снятие ограничений на выплату Украины пенсий людям, которые живут на неподконтрольных территориях.

“Принятие этого пакета может быть достигнуто довольно быстро, если будет достаточное политическая воля (...) Франция и Германия продвигают это принятие. И мы надеемся, что период незадолго до и точно после 18 марта предоставит возможность сделать это”, — подытожила Лила Берне.

Напомним, на заседание гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске достигнуто договоренности по восстановлению мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.