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Франція планує послабити карантин 11 травня

Франція планує послабити карантин 11 травня

Київ • УНН

 • 15588 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Франція планує частково послабити карантин в країні з 11 травня. Працювати почнуть магазини і підприємства. Про це міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер повідомив в інтерв'ю franceinfo, передає УНН.

"Ми виходимо з фази кризи, ми збираємося перейти до другого перехідного етапу, на якому діяльність підприємств відновиться. Ми хочемо, щоб всі торгові підприємства могли відновити свою діяльність 11 травня", - сказав Ле Мер.

Він зазначив, що поки можливість відновлення роботи барів і ресторанів виключається, так як "для цієї сфери немає нічого гіршого, ніж відкритися в поспіху. Це буде найгірший метод в цьому питанні".

Деякі французькі ЗМІ висунули дату відкриття закладів громадського харчування - 15 червня, але міністр не підтвердив цю інформацію.

Раніше УНН писав, що в Парижі коронавірус знайдений в трубах з водою для очищення вулиць.

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