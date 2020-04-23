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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 21603 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126623 просмотра

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Франция планирует ослабить карантин 11 мая

Франция планирует ослабить карантин 11 мая

Киев  •  УНН

 • 15580 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Франция планирует частично ослабить карантин в стране с 11 мая. Работать начнут магазины и предприятия. Об этом министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил в интервью franceinfo, передает УНН.

"Мы выходим из фазы кризиса, мы собираемся перейти ко второму переходному этапу, на котором деятельность предприятий восстановится. Мы хотим, чтобы все торговые предприятия могли возобновить свою деятельность 11 мая", - сказал Ле Мэр.

Он отметил, что пока возможность возобновления работы баров и ресторанов исключается, так как "для этой сферы нет ничего хуже, чем открыться в спешке. Это будет худший метод в этом вопросе".

Некоторые французские СМИ выдвинули дату открытия заведений общественного питания - 15 июня, но министр не подтвердил эту информацию.

Ранее УНН писал, что в Париже коронавирус найден в трубах с водой для очистки улиц.

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