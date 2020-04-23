Франция планирует ослабить карантин 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Франция планирует частично ослабить карантин в стране с 11 мая. Работать начнут магазины и предприятия. Об этом министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил в интервью franceinfo, передает УНН.
"Мы выходим из фазы кризиса, мы собираемся перейти ко второму переходному этапу, на котором деятельность предприятий восстановится. Мы хотим, чтобы все торговые предприятия могли возобновить свою деятельность 11 мая", - сказал Ле Мэр.
Он отметил, что пока возможность возобновления работы баров и ресторанов исключается, так как "для этой сферы нет ничего хуже, чем открыться в спешке. Это будет худший метод в этом вопросе".
Некоторые французские СМИ выдвинули дату открытия заведений общественного питания - 15 июня, но министр не подтвердил эту информацию.
Ранее УНН писал, что в Париже коронавирус найден в трубах с водой для очистки улиц.