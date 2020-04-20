У Парижі коронавірус виявлено в трубах з водою для очищення вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Парижі виявлені "незначні сліди" коронавірусу SARS-CoV-2 в трубопроводах з технічною водою. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
Фахівці взяли 27 проб, збудник захворювання COVID-19 виявлено в 4 з них, заявила заступниця мера столиці Франції з питань навколишнього середовища Селія Блоель.
Мережа трубопроводів з водою, що використовується, зокрема, для очищення вулиць, негайно закрили як запобіжний захід, наголосила вона.
За словами заступника мера Парижа, загроза зараження питної води виключена. Трубопровід з питною водою не пов'язаний з трубами з технічною водою, пояснила вона.
Нагадаємо, у Франції зареєстровано 395 нових смертей за добу через COVID-19.