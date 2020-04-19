У Франції зареєстровано 395 нових смертей за добу через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Франції за останню добу зареєстровано 395 нових смертей через COVID-19, тим самим збільшивши загальну кількість жертв вірусу до 19718 випадків. Про це повідомляє Le Parisien, інформує УНН.
"Цієї неділі знову було зафіксовано сотні нових смертей, пов’язаних з COVID-19. З моменту початку епідемії 1 березня 19 718 людей померли від інфекції SARS-CoV-2. Приріст за останню добу склав 395 осіб. 12 069 з цих людей померли в лікарнях, а 7 649 померли в соціальних та медико-соціальних закладах, включаючи будинки престарілих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 11-ий день поспіль кількість пацієнтів, які перебувають у реанімації, зменшується.
За даними Worldometers, у Франції, станом на 19:15, зареєстровано 152 578 випадків інфікування коронавірусом.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість смертей через COVID-19 у світі перевищила 162 тисячі.