Во Франции зарегистрировано 395 новых смертей за сутки из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во Франции за последние сутки зарегистрировано 395 новых смертей из-за COVID-19, тем самым увеличив общее количество жертв вируса на 19718 случаев. Об этом сообщает Le Parisien, информирует УНН.
"В это воскресенье снова было зафиксировано сотни новых смертей, связанных с COVID-19. С момента начала эпидемии 1 марта 19718 человек умерли от инфекции SARS-CoV-2. Прирост за последние сутки составил 395 человек. 12069 из этих людей умерли в больницах, а 7649 умерли в социальных и медико-социальных учреждениях, включая дома престарелых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 день подряд количество пациентов, которые находятся в реанимации, уменьшается.
По данным Worldometers, во Франции, по состоянию на 19:15, зарегистрировано 152 578 случаев инфицирования коронавируса.
Как сообщалось ранее в УНН, количество смертей из-за COVID-19 в мире превысило 162 тысячи.