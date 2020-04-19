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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Во Франции зарегистрировано 395 новых смертей за сутки из-за COVID-19

Во Франции зарегистрировано 395 новых смертей за сутки из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17471 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во Франции за последние сутки зарегистрировано 395 новых смертей из-за COVID-19, тем самым увеличив общее количество жертв вируса на 19718 случаев. Об этом сообщает Le Parisien, информирует УНН.

"В это воскресенье снова было зафиксировано сотни новых смертей, связанных с COVID-19. С момента начала эпидемии 1 марта 19718 человек умерли от инфекции SARS-CoV-2. Прирост за последние сутки составил 395 человек. 12069 из этих людей умерли в больницах, а 7649 умерли в социальных и медико-социальных учреждениях, включая дома престарелых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 день подряд количество пациентов, которые находятся в реанимации, уменьшается.

По данным Worldometers, во Франции, по состоянию на 19:15, зарегистрировано 152 578 случаев инфицирования коронавируса.

Как сообщалось ранее в УНН, количество смертей из-за COVID-19 в мире превысило 162 тысячи.

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