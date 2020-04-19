Кількість смертей через COVID-19 у світі перевищила 162 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 17:20 неділі, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 162 013 осіб. У свою чергу, одужали 604 573 людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Так, всього у світі 2 355 337 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (735366), Іспанія (195944), Італія (175925), Франція (152978), Німеччина (144033) та Велика Британія (121168).
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 343, що менше, ніж добою раніше.