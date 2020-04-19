Количество смертей из-за COVID-19 в мире превысило 162 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 17:20 воскресенья, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 162 013 человек. В свою очередь, выздоровели 604 573 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Так, всего в мире 2 355 337 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (735 366), Испания (195 944), Италия (175 925), Франция (152 978), Германия (144033) и Великобритания (121 168).
Напомним, в Украине на 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 343, что меньше, чем сутками ранее.