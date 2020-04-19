В Україні зафіксовано 5449 хворих на COVID-19, з них 141 випадок - летальний
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 19 квітня зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 випадок захворювання - летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 343, що менше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 квітня, в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️ Вінницька область — 330 випадків;
▪️ Волинська область — 150 випадків;
▪️ Дніпропетровська область — 110 випадків;
▪️ Донецька область — 16 випадків;
▪️ Житомирська область — 211 випадків;
▪️ Закарпатська область — 182 випадки;
▪️ Запорізька область — 131 випадок;
▪️ Івано-Франківська область — 480 випадків;
▪️ Кіровоградська область — 245 випадків;
▪️ м. Київ — 801 випадок;
▪️ Київська область — 304 випадки;
▪️ Львівська область — 245 випадків;
▪️ Луганська область — 24 випадки;
▪️ Миколаївська область — 37 випадків;
▪️ Одеська область — 112 випадків;
▪️ Полтавська область — 61 випадок;
▪️ Рівненська область — 308 випадків;
▪️ Сумська область — 83 випадки;
▪️ Тернопільська область — 390 випадків;
▪️ Харківська область — 67 випадків;
▪️ Херсонська область — 63 випадки;
▪️ Хмельницька область — 47 випадків;
▪️ Чернівецька область — 889 випадків;
▪️ Черкаська область — 151 випадок;
▪️ Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначається, що дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
"Станом на ранок 19 квітня 2020 року до Центру надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17368 повідомлень про підозру на COVID-19", - підсумували в МОЗ.
Як повідомлялося раніше в УНН, у світі від коронавірусу одужали близько 600 тисяч осіб.