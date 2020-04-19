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В Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный

В Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный

Киев  •  УНН

 • 68884 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине на 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 343, что меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", - сообщили в Минздраве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 330 случаев;
▪️ Волынская область - 150 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 110 случаев;
▪️ Донецкая область - 16 случаев;
▪️ Житомирская область - 211 случаев;
▪️ Закарпатская область - 182 случая;
▪️ Запорожская область - 131 случай;
▪️ Ивано-Франковская область - 480 случаев;
▪️ Кировоградская область - 245 случаев;
▪️ г. Киев - 801 случай;
▪️ Киевская область - 304 случая;
▪️ Львовская область - 245 случаев;
▪️ Луганская область - 24 случая;
▪️ Николаевская область - 37 случаев;
▪️ Одесская область - 112 случаев;
▪️ Полтавская область - 61 случай;
▪️ Ровенская область - 308 случаев;
▪️ Сумская область - 83 случая;
▪️ Тернопольская область - 390 случаев;
▪️ Харьковская область - 67 случаев;
▪️ Херсонская область - 63 случая;
▪️ Хмельницкая область - 47 случаев;
▪️ Черновицкая область - 889 случаев;
▪️ Черкасская область - 151 случай;
▪️ Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отмечается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

"По состоянию на утро 19 апреля 2020  года в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19", - подытожили в Минздраве.

Как сообщалось ранее в УНН, в мире от коронавируса выздоровели около 600 тысяч человек.

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