В Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Украине на 9:00 19 апреля зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 случай заболевания - летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 343, что меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.