У світі від коронавірусу одужали майже 600 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на 5:38 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 160706 осіб. У свою чергу, одужали 595217 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 38903 особи, Італії – 23227 осіб, в Іспанії – 20639 і Франції - 19349. У Китаї загалом – 4636, за останню добу змін немає.
Всього у світі 2328600 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (734969), Іспанія (194416), Італія (175925), Франція (152978), Німеччина (143724) Велика Британія (115314) та Туреччина (82329).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні.