В Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні. Приріст випадків захворювання за добу - 444, що менше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
-
- Вінницька область — 319 випадків;
-
- Волинська область — 134 випадки;
-
- Дніпропетровська область — 104 випадки;
-
- Донецька область — 14 випадків;
-
- Житомирська область — 197 випадків;
-
- Закарпатська область — 166 випадків;
-
- Запорізька область — 127 випадків;
-
- Івано-Франківська область — 462 випадки;
-
- Кіровоградська область — 234 випадки;
-
- Київ — 770 випадків;
-
- Київська область — 280 випадків;
-
- Львівська область — 221 випадок;
-
- Луганська область — 9 випадків;
-
- Миколаївська область — 31 випадок;
-
- Одеська область — 106 випадків;
-
- Полтавська область — 49 випадків;
-
- Рівненська область — 283 випадки;
-
- Сумська область — 82 випадки;
-
- Тернопільська область — 366 випадків;
-
- Харківська область — 62 випадки;
-
- Херсонська область — 56 випадків;
-
- Хмельницька область — 41 випадок;
-
- Чернівецька область — 840 випадків;
-
- Черкаська область — 141 випадок;
-
- Чернігівська область — 12 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.
Водночас, у ЦГЗ повідомили, що на амбулаторному лікуванні 3 371 пацієнт, з них 225 дітей. Усього госпіталізовано 1 735 осіб, з них 77 дітей.
Серед 133 померлих внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, людей - 71 чоловік та 62 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).
Серед 275 одужалих - 13 дітей.
Нагадаємо, Україна розробила тест-системи виявлення коронавірусу на ранній стадії зараження.