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В Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных

В Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных

Киев  •  УНН

 • 26697 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине на 9:00 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки - 444, что меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 319 случаев;
  • Волынская область - 134 случая;
  • Днепропетровская область - 104 случая;
  • Донецкая область - 14 случаев;
  • Житомирская область - 197 случаев;
  • Закарпатская область - 166 случаев;
  • Запорожская область - 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 462 случая;
  • Кировоградская область - 234 случая;
  • Киев - 770 случаев;
  • Киевская область - 280 случаев;
  • Львовская область - 221 случай;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 31 случай;
  • Одесская область - 106 случаев;
  • Полтавская область - 49 случаев;
  • Ровенская область - 283 случая;
  • Сумская область - 82 случая;
  • Тернопольская область - 366 случаев;
  • Харьковская область - 62 случая;
  • Херсонская область - 56 случаев;
  • Хмельницкая область - 41 случай;
  • Черновицкая область - 840 случаев;
  • Черкасская область - 141 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 года в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

В то же время, в ЦОЗ сообщили, что на амбулаторном лечении 3371 пациент, из них 225 детей. Всего госпитализированы 1735 человек, из них 77 детей.

Среди 133 умерших в результате осложнений, вызванных болезнью, людей - 71 человек и 62 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).

Среди 275 выздоровевших - 13 детей.

Напомним, Украина разработала тест-системы обнаружения коронавируса на ранней стадии заражения.

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