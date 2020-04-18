В Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине на 9:00 18 апреля зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 133 летальных. Прирост случаев заболевания за сутки - 444, что меньше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.