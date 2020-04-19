В мире от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек

КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 5:38 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 160706 человек. В свою очередь, выздоровели 595217 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).