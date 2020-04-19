В мире от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. По состоянию на 5:38 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 160706 человек. В свою очередь, выздоровели 595217 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 38903 человека, в Италии - 23227 человек, в Испании - 20639 и Франции - 19349. В Китае в целом - 4636, за последние сутки изменений нет.
Всего в мире 2328600 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (734969), Испания (194416), Италия (175925), Франция (152978), Германия (143724) Великобритания (115314) и Турция (82329).
Напомним, в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных.