Франція викликає посла США через звинувачення у бездіяльності проти антисемітизму
Київ • УНН
Франція викликала посла США Чарльза Кушнера через його відкритий лист з критикою уряду за недостатню реакцію на зростання антисемітських злочинів. МЗС Франції назвало дії Кушнера втручанням у внутрішні справи та порушенням дипломатичного етикету.
Франція викликала посла США у Франції Чарльза Кушнера після того, як він опублікував відкритого листа, де різко розкритикував французький уряд. У документі дипломат звинуватив Париж у нездатності належно відреагувати на зростання кількості злочинів на ґрунті антисемітизму. Про це пише УНН із посиланням на Politico.
Деталі
У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що дії Кушнера вийшли за межі дипломатичного етикету та є втручанням у внутрішні справи держави.
Ці звинувачення є неприйнятними і порушують міжнародне право, зокрема принцип невтручання у внутрішні справи. Вони також не відповідають якості трансатлантичних відносин між Францією і США та довірі, яка повинна бути результатом
Французька сторона заявила, що "рішуче спростовує" заяви Кушнера, додавши, що влада демонструє повну мобілізацію, адже акти антисемітизму є "абсолютно неприпустимими".
У Держдепартаменті США частково підтримали заяви посла, але не прокоментували заяву французького МЗС про порушення міжнародного права.
Посол Кушнер є представником уряду США у Франції і робить велику роботу, просуваючи наші національні інтереси
Доповнення
Чарльз Кушнер є батьком Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Він обіймає посаду посла США у Франції з 2023 року.
Відкритий лист Кушнера з’явився після рішення Парижа визнати палестинську державу. Це викликало різку реакцію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який заявив, що воно розпалює антисемітський вогонь у Франції.
Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку війни в Газі у Франції було зафіксовано різке зростання інцидентів на ґрунті антисемітизму. За офіційними даними, кількість подібних випадків зросла в кілька разів порівняно з попередніми роками, що викликало серйозну суспільну дискусію.
