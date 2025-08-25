$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 15767 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 31013 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 34321 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 32477 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 43598 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 77462 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 63258 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34128 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56913 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35647 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Франція викликає посла США через звинувачення у бездіяльності проти антисемітизму

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Франція викликала посла США Чарльза Кушнера через його відкритий лист з критикою уряду за недостатню реакцію на зростання антисемітських злочинів. МЗС Франції назвало дії Кушнера втручанням у внутрішні справи та порушенням дипломатичного етикету.

Франція викликає посла США через звинувачення у бездіяльності проти антисемітизму

Франція викликала посла США у Франції Чарльза Кушнера після того, як він опублікував відкритого листа, де різко розкритикував французький уряд. У документі дипломат звинуватив Париж у нездатності належно відреагувати на зростання кількості злочинів на ґрунті антисемітизму. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Деталі

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що дії Кушнера вийшли за межі дипломатичного етикету та є втручанням у внутрішні справи держави.

Ці звинувачення є неприйнятними і порушують міжнародне право, зокрема принцип невтручання у внутрішні справи. Вони також не відповідають якості трансатлантичних відносин між Францією і США та довірі, яка повинна бути результатом

- йдеться в заяві МЗС Франції.

Французька сторона заявила, що "рішуче спростовує" заяви Кушнера, додавши, що влада демонструє повну мобілізацію, адже акти антисемітизму є "абсолютно неприпустимими".

У Держдепартаменті США частково підтримали заяви посла, але не прокоментували заяву французького МЗС про порушення міжнародного права.

Посол Кушнер є представником уряду США у Франції і робить велику роботу, просуваючи наші національні інтереси

- зазначив заступник речника Держдепу Томмі Піготт.

Доповнення

Чарльз Кушнер є батьком Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Він обіймає посаду посла США у Франції з 2023 року.

Відкритий лист Кушнера з’явився після рішення Парижа визнати палестинську державу. Це викликало різку реакцію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який заявив, що воно розпалює антисемітський вогонь у Франції.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку війни в Газі у Франції було зафіксовано різке зростання інцидентів на ґрунті антисемітизму. За офіційними даними, кількість подібних випадків зросла в кілька разів порівняно з попередніми роками, що викликало серйозну суспільну дискусію.

Зять Трампа після відходу від політики знову допомагає в передвиборчій кампанії - Reuters10.05.24, 10:00 • 44244 перегляди

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Франція